Открытки с Днём брата и сестры 2026. Красивые картинки и пожелания 10 апреля

День брата и сестры — это тёплый семейный праздник, посвящённый самым близким людям, с которыми нас связывают особые ни с чем не сравнимые отношения, общее детство и яркие воспоминания. Его отмечают ежегодно 10 апреля. Идея праздника появилась благодаря американке Клаудии Эварт, которая в память о своих рано ушедших брате и сестре решила создать день, напоминающий о важности родственных уз и поддержки. Со временем эта инициатива получила отклик в разных странах, и сегодня День брата и сестры отмечают по всему миру.