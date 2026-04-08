В Сургуте для врачей состоялась лекция о туберкулезе

Лекция, посвященная диагностике, лечению и профилактике туберкулеза, состоялась в Сургуте. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Занятие провела врач-фтизиатр Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера Валентина Рябова. Она подробно остановилась на ключевых аспектах: эпидемиологии и путях передачи инфекции, клинических проявлениях заболевания на разных стадиях, современных подходах к лечению и контролю излечиваемости. Также она рассказала о мерах профилактики.
Особое внимание было уделено внелегочным формам туберкулеза. Они могут поражать различные органы и системы организма и часто протекают без характерных респираторных симптомов. Для врачей хирургического профиля знание особенностей таких форм заболевания позволяет своевременно заподозрить туберкулез, направить пациента на дополнительное обследование и начать специализированное лечение на ранних этапах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.