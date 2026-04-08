Труп девушки с множеством ножевых ран нашли возле жилого дома в Москве

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли у дома на улице Лобачевского в Москве, сообщили РБК в СУ СК Москвы.
«8 апреля 2026 года около жилого дома, расположенного на улице Лобачевского в городе Москве, обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Никулинский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку. Личность погибшей устанавливается.
По данным «МК», тело девушки было без одежды, его обнаружили под окнами дома.
