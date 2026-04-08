Сезон клещей в Алматы начался на 2 недели раньше, чем обычно — как защититься

В 2026 году сезон клещей в Алматы начался примерно на 2 недели раньше, чем обычно. А между тем город считается эндемичным регионом для клещевого энцефалита: то есть, зараженных клещей у нас находят регулярно. Например, в 2025 году 16% клещей, которых сдали на анализ, были инфицированы этим заболеванием. Специалисты Департамента санэпидконтроля Алматы рассказали «Курсиву», как свести встречу с этими паразитами к минимуму.

Источник: Курсив

Где использовать репелленты.

Несмотря на то, что парки и другие общественные пространства обрабатывают от клещей и укусов на этих территориях не регистрируют, специалисты все равно рекомендуют пользоваться на пикниках и прогулках репеллентами.

«При опросе предполагаемым местом укуса клещами являются окрестности населенного пункта, нахождение в горах, лесах», — именно в этих местах клещей чаще находят у домашних животных, а значит, высока вероятность «поймать» их и людям.

Как еще уберечься от клещей.

На придомовом участке или на даче эпидемиологи также советуют регулярно убирать сухую траву и ветки, а также косить новую, чтобы она не была слишком высокой. А свою семью и домашних питомцев нужно регулярно осматривать после прогулок. Если для людей репелленты обычно используются в виде спрея, то для кошек и собак для отпугивания клещей делаются специальные ошейники.

Добавим, что, помимо Алматы, эндемичными по энцефалиту являются Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жетысуская области, Кокпектинский район Абайской области, Сандыктауский район Акмолинской и Айыртауский район Северо-Казахстанской области. Примечательно, что Астана и Шымкент в этот список не входят.

Ранее «Курсив» подробно рассказывал, какие места «любят» клещи и как их нужно правильно снимать, если они уже присосались к человеку.