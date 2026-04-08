Сезон клещей в Алматы начался на 2 недели раньше, чем обычно — как защититься

Где использовать репелленты.
Несмотря на то, что парки и другие общественные пространства обрабатывают от клещей и укусов на этих территориях не регистрируют, специалисты все равно рекомендуют пользоваться на пикниках и прогулках репеллентами.
«При опросе предполагаемым местом укуса клещами являются окрестности населенного пункта, нахождение в горах, лесах», — именно в этих местах клещей чаще находят у домашних животных, а значит, высока вероятность «поймать» их и людям.
Как еще уберечься от клещей.
На придомовом участке или на даче эпидемиологи также советуют регулярно убирать сухую траву и ветки, а также косить новую, чтобы она не была слишком высокой. А свою семью и домашних питомцев нужно регулярно осматривать после прогулок. Если для людей репелленты обычно используются в виде спрея, то для кошек и собак для отпугивания клещей делаются специальные ошейники.
Добавим, что, помимо Алматы, эндемичными по энцефалиту являются Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жетысуская области, Кокпектинский район Абайской области, Сандыктауский район Акмолинской и Айыртауский район Северо-Казахстанской области. Примечательно, что Астана и Шымкент в этот список не входят.
