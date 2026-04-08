В Красноярске стартовал сезон велопроката

В Красноярске на острове Татышев начал работу сезон велопроката. Большинство точек открылись в конце марта и уже принимают первых посетителей. Пункты проката начали работу примерно с 31 марта, на данный момент открыты все точки, — рассказала пресс-секретарь Татышев-парка Владимира Попова. Владельцы прокатов отмечают, что активность пока зависит от погоды. По словам предпринимателя Даниила Головешкина, полноценный сезон традиционно начнется ближе к майским праздникам, однако в теплые дни спрос уже заметен. Так, в одно из недавних воскресений при температуре около +15 градусов услугами проката воспользовались более 500 человек. В пресс-службе «Красгорпарка» уточнили, что сами не оказывают услуги проката. Организация сдает в аренду торговые павильоны, где предприниматели самостоятельно предоставляют различные сервисы, включая велопрокат. При этом централизованной информации о старте работы всех арендаторов у учреждения нет.