Крымские магазины будут продавать уже освящённые куличи

В этом году планируем подготовить порядка 150 тонн пасхальных изделий разного веса и категорий — от недорогих до премиальных, — рассказал директор предприятия Андрей Венжега. На всех филиалах предприятия в продажу передадут 650 тысяч куличей.
По словам Андрея Венжеги, куличи, выпекаемые на этом хлебозаводе, пользуются большим спросом, причем те, что повкуснее и стоят дороже — наибольшим.
В этом году работаем на пределе. Сейчас уже заявки на куличи превышают то, что мы можем сделать, — сказал он.
На предприятии выпускают как традиционные классические куличи, так и модернизированные — с цукатами, творогом, шоколадом и так далее.
В первые дни Страстной седмицы происходит основной процесс выпечки. И всю неделю до Великой субботы куличи будут печь на нескольких линиях, которые по наступлении Пасхи снова за несколько часов можно легко переоборудовать для выпечки других хлебо-булочных изделий, так что от Пасхи к Пасхе эти производственные линии не простаивают. Чтобы наши жители и гости полуострова насладились свежей пасхальной продукцией, надо выпускать ее прямо в Пасхальную неделю, — объяснил директор.
По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, сейчас горячая предпасхальная пора для всех 12 хлебозаводов головного предприятия. Конечно, ребятам на передовую эта продукция тоже поедет. Это для нас уже традиция. Никто не останется без праздничной выпечки, — сказал он.