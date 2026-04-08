Путин наградил Никаса Сафронова орденом Александра Невского

Художник Никас Сафронов награжден орденом Александра Невского «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Тем же указом поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народной артистки России. Артистка работала с Давидом Тухмановым, Вячеславом Добрыниным и Александром Малининым, ее песни исполняли Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. Рубальская написала тексты к композициям как «Угонщица», «Напрасные слова», «Доченька моя», «Транзитный пассажир» и «Свет в твоем окне».
Никас Сафронов уже удостоен звания народного художника. Он писал портреты Стивена Спилберга, Софи Лорен, Павла Дурова и Дональда Трампа.
Орден Александра Невского — государственная награда, учрежденная в 1725 году. Ее вручают за значимые достижения в различных сферах, включая культуру и общественную деятельность.
Материал дополняется.