Путин наградил Никаса Сафронова орденом Александра Невского

Художник Никас Сафронов награжден орденом Александра Невского «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: РБК

Тем же указом поэтессе Ларисе Рубальской присвоено звание народной артистки России. Артистка работала с Давидом Тухмановым, Вячеславом Добрыниным и Александром Малининым, ее песни исполняли Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова. Рубальская написала тексты к композициям как «Угонщица», «Напрасные слова», «Доченька моя», «Транзитный пассажир» и «Свет в твоем окне».

Никас Сафронов уже удостоен звания народного художника. Он писал портреты Стивена Спилберга, Софи Лорен, Павла Дурова и Дональда Трампа.

Орден Александра Невского — государственная награда, учрежденная в 1725 году. Ее вручают за значимые достижения в различных сферах, включая культуру и общественную деятельность.

Материал дополняется.

