Из Волгоградской области массово вывозят животных и птиц, все согласовано

Россельхознадзор согласовал больше 120 заявлений на вывоз животных и птиц за пределы Волгоградской области. По данным на 6 апреля, с начала 2026 года в другие регионы из волгоградского поступило свыше 900 тысяч голов птицы, 19 тысяч голов свиней и 10 тысяч голов крупного рогатого скота.