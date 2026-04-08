Из Волгоградской области массово вывозят животных и птиц, все согласовано

Россельхознадзор согласовал больше 120 заявлений на вывоз животных и птиц за пределы Волгоградской области. По данным на 6 апреля, с начала 2026 года в другие регионы из волгоградского поступило свыше 900 тысяч голов птицы, 19 тысяч голов свиней и 10 тысяч голов крупного рогатого скота.
«Переселенцы» осели в 13 регионах страны. Это Астраханская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Чечня и Северная Осетия.
Маршруты перевозки или перегона животных и птиц заранее обсуждаются между субъектами России с органами, которые осуществляют федеральный государственный ветеринарный контроль.
«Это необходимо для сохранения эпизоотического благополучия территории и предотвращения заноса болезней животных, а также для отслеживания легальности перемещения», — уточняют в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.
Обязательное условие для получения согласования — регистрация хозяйствующего субъекта и всех его объектов в реестре информационной системы «Цербер».
