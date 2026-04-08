Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Волгоградской области массово вывозят животных и птиц, все согласовано

Россельхознадзор согласовал больше 120 заявлений на вывоз животных и птиц за пределы Волгоградской области. По данным на 6 апреля, с начала 2026 года в другие регионы из волгоградского поступило свыше 900 тысяч голов птицы, 19 тысяч голов свиней и 10 тысяч голов крупного рогатого скота.

«Переселенцы» осели в 13 регионах страны. Это Астраханская, Курская, Московская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Чечня и Северная Осетия.

Маршруты перевозки или перегона животных и птиц заранее обсуждаются между субъектами России с органами, которые осуществляют федеральный государственный ветеринарный контроль.

«Это необходимо для сохранения эпизоотического благополучия территории и предотвращения заноса болезней животных, а также для отслеживания легальности перемещения», — уточняют в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии.

Обязательное условие для получения согласования — регистрация хозяйствующего субъекта и всех его объектов в реестре информационной системы «Цербер».

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что почти половина районов Волгоградской области начала посевную кампанию.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше