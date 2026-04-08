Ученые начали исследовать содержание радона в пещерах Пинежского заповедника

АРХАНГЕЛЬСК, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые впервые начали изучать сезонный и суточные колебания содержания радиоактивного природного газа радона в пещерах Пинежского заповедника. Об этом рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики (ФИЦКИА, Архангельск) им. академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН Андрей Пучков.
«Мы впервые проводили исследование распределения радона в пещерах Пинежского карстового спелеомассива. Мы выявили, что в зимнем режиме, когда температура атмосферного воздуха не выше 2−3 градусов, движение воздухопотока происходит из атмосферы в пещеру. В таком режиме мы наблюдали фоновые значения активности радона в пещере. Однако когда температура воздуха увеличивается и преодолевается определенный барьер (температурный градиент между пещерным воздухом и атмосферным), сразу начинает наблюдаться обратная тяга воздуха из пещеры. Это приводило к увеличению активности радона в пещерном воздухе и атмосферном вблизи входов в пещеры», — сказал Пучков.
Заметный обратный ток воздуха в одной из обследованных пещер начинался при температуре плюс 7−8 градусов. Исследователи сравнивали содержание радиоактивного газа в самой пещере, в зоне при входе и вокруг пещеры. Изменение активности радона напрямую зависит от внешних условий. В зимний период пещерное пространство вентилируется атмосферным воздухом, что приводит к резкому снижению содержания радона в воздухе пещеры. Однако летом и осенью обогащенный радоном воздух перемещается из глубины пещеры наружу, его вытягивает из трещин, разломов, как из дымохода. Поэтому местами в летне-осенний сезон наблюдается несколько повышенная активность радона.
«Периодически мы фиксировали превышение фоновых значений. Опасно это или нет, говорить пока преждевременно. Необходимо провести более детальные исследования с выявлением периодов с минимальными и максимальными уровнями активности радона в пещерах. При этом надо учитывать, что в пещере зачастую посетитель пребывает кратковременно, чаще всего в рекреационно-туристических целях. Это более актуально для сопровождающих гидов, а также для тех, кто проводит в пещерах научные исследования», — уточнил собеседник агентства.
Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется в процессе распада урана, который присутствует во всех горных породах и почвах. Этот газ без цвета и запаха может присутствовать в высоких концентрациях в воздухе внутри помещений, например, в жилых домах. Он считается одной из причин развития рака легких. Поэтому перед началом строительства территорию застройки обязательно проверяют на наличие и концентрацию радона.
Источник радона в пещерах.
В России несколько тысяч пещер, но сезонная и суточная активность радона в них, по словам собеседника агентства, изучена недостаточно. На данный момент имеются только предположения, что является источником этого радиоактивного газа. «Кто-то указывает, что источником радона является кристаллический фундамент, кто-то говорит, что это водно-механические отложения, которые в пещере накапливаются. Есть версия, что, возможно, источником радона могут быть подземные воды, обогащенные естественными радионуклидами. Для нашего Пинежья это еще предстоит выяснить», — добавил Пучков.
Исследования проходили в ходе совместной экспедиции национального парка «Русская Арктика», Русского географического общества, Института геоэкологии РАН и ФИЦКИА УрО РАН по пещерам охранной зоны Пинежского заповедника. Удалось исследовать ряд пещер: Китеж, Голубинский Провал, Большую Голубинскую и другие.
Пинежская система карстовых пещер — крупнейшая в Арктической зоне России. Всего на территории Архангельской области зарегистрировано около 480 пещер, 140 из них находятся в Пинежском заповеднике и его охранной зоне.
Для определения причин колебаний концентрации радона в пещерах ученые продолжат исследования в течение 2026 года. По итогам работ специалисты дадут рекомендации, какое время самое благоприятное для посещения пинежских подземелий.