Нижегородцы смогут бесплатное вылечить варикоз лазером

В Нижнем Новгороде стартовала программа бесплатного лазерного лечения варикозного расширения вен. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
С наступлением апреля Городская клиническая больница № 5 приступила к проведению современных минимально инвазивных лазерных процедур для пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей.
Важно отметить, что данная методика осуществляется с применением местной анестезии и не требует хирургических разрезов.
Для прохождения отбора пациентам следует обратиться в хирургическое отделение больницы № 5 по средам и пятницам, начало приёма в 13:00.
Лечение проводится на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и открыто для всех жителей Нижегородской области.
