Нижегородцы смогут бесплатное вылечить варикоз лазером

Для прохождения отбора пациентам следует обратиться в хирургическое отделение больницы № 5 по средам и пятницам, начало приёма в 13:00.

В Нижнем Новгороде стартовала программа бесплатного лазерного лечения варикозного расширения вен. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

С наступлением апреля Городская клиническая больница № 5 приступила к проведению современных минимально инвазивных лазерных процедур для пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей.

Важно отметить, что данная методика осуществляется с применением местной анестезии и не требует хирургических разрезов.

Для прохождения отбора пациентам следует обратиться в хирургическое отделение больницы № 5 по средам и пятницам, начало приёма в 13:00.

Лечение проводится на безвозмездной основе в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) и открыто для всех жителей Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут получить вакцину от рака бесплатно по полису ОМС.