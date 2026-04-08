40 дней в реанимации: в ОКБ № 1 спасли волгоградку от сепсиса

Врачи Волгоградской областной клинической больницы № 1 завершили сложный случай лечения 30-летней пациентки с тяжелейшим сепсисом. Женщина поступила в стационар с осложнениями сахарного диабета, и борьба за ее жизнь растянулась на 40 суток.
Большую часть времени пациентка провела в реанимации. Семь дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы стабилизировать состояние, медики использовали каскадную плазмофильтрацию и гемодиализ. Для выбора верной тактики лечения врачи консультировались с экспертами из других регионов.
В результате пациентку удалось стабилизировать. Сейчас она выписана домой, состояние оценивается как удовлетворительное.
Этот случай вошел в практику работы больницы на фоне продолжающейся региональной программы по оснащению и модернизации медицинских учреждений.
