40 дней в реанимации: в ОКБ № 1 спасли волгоградку от сепсиса

Волгоградские врачи победили сепсис у 30-летней пациентки с диабетом.

Врачи Волгоградской областной клинической больницы № 1 завершили сложный случай лечения 30-летней пациентки с тяжелейшим сепсисом. Женщина поступила в стационар с осложнениями сахарного диабета, и борьба за ее жизнь растянулась на 40 суток.

Большую часть времени пациентка провела в реанимации. Семь дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы стабилизировать состояние, медики использовали каскадную плазмофильтрацию и гемодиализ. Для выбора верной тактики лечения врачи консультировались с экспертами из других регионов.

В результате пациентку удалось стабилизировать. Сейчас она выписана домой, состояние оценивается как удовлетворительное.

Этот случай вошел в практику работы больницы на фоне продолжающейся региональной программы по оснащению и модернизации медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, как сотрудник МЧС стал почетным донором.