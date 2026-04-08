В Таганроге начали проверять состояние убежищ

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в городе стартовала плановая проверка всех имеющихся укрытий. Поводом для этого стали многочисленные вопросы от жителей, которые продолжают поступать в социальных сетях и через платформу обратной связи.
Как пояснила глава города, далеко не во всех многоквартирных домах есть убежища. Всего в Таганроге насчитывается 1082 многоквартирных дома, однако имеются только в 387 из них.
Полный и актуальный перечень таких объектов опубликован на официальном сайте администрации города. Жителям рекомендуется ознакомиться со списком, чтобы заранее знать адрес ближайшего безопасного места.
Особое внимание, по словам Светланы Камбуловой, уделяется двум ключевым вопросам: будут ли двери убежищ открыты вовремя при сигнале «Воздушная тревога» и насколько безопасно там находиться.
Сейчас специализированные службы проводят проверку всех укрытий из утвержденного списка. Параллельно с этим ведется работа с руководителями управляющих компаний и ТСЖ, которым поручено обеспечить оперативное открытие дверей в случае возникновения опасности. На 195 убежищах установили кодовые замки, что позволило исключить так называемый человеческий фактор, и эта работа продолжается. Там, где технически невозможно поставить кодовый замок, организовано дежурство.
