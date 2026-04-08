8 апреля можно поздравлять с праздником представителей народа-странника?

Цыгане появились в крепости Царицын вместе с присоединением Астраханского ханства к России.
8 апреля отмечается Международный день цыган.
Эта дата была утверждена в 1971 г. на Всемирном конгрессе цыган, проходившем в окрестностях Лондона. Тогда итогом встречи представителей цыганских общин из 30 стран мира стало создание Международного союза цыган. Участники конгресса признали цыган (самоназвание — рома) нацией, которая не подчиняется какой-либо территории, поскольку её представители постоянно странствуют. У цыган появились гимн и флаг, стал создаваться единый язык для 80 этнических групп, образующих народ. А в 2000 г. цыгане были официально объявлены внетерриториальной нацией.
Ромы, цыгане, рома — это традиционно странствующий народ родом из Северной Индии, распространившийся по всему миру.
Согласно данным музея-заповедника «Старая Сарепта», цыгане появились в крепости Царицын вместе с присоединением территории Астраханского ханства к России, а это случилось в 1556 г. Тогда насчитывалось всего порядка 30 таборов. Но к 30-м годам XX в. их число в Нижнем Поволжье возросло до 3000.
К 1929 г. были созданы два цыганских колхоза: «Цыганская заря» («Романы зоря») и «Нацмен-цыган» («Нацмен-рома»). Согласно данным волгоградского журналиста и историка, ныне покойного Валерия Суховерова, более 14 тыс. цыган участвовали в Великой Отечественной войне, из них более 5 тыс. были отмечены наградами. Двое получили звание Героя Советского Союза. Среди воевавших за Сталинград было около 120 цыган.
После войны стали создаваться цыганские артели и совхозы. Так, в Волгоградской области на базе 14 таборов были созданы 2 цыганских колхоза и 2 артели в Среднеахтубинском, Николаевском и Палласовском районах.
Указ 1956 г. «О приобщении цыган к оседлому образу жизни» предписывал цыганам жить оседло. Не случайно по сей день на территории Волгограда есть места компактного проживания цыган — это посёлок Дар-гора в Ворошиловском районе, Цыганский посёлок в Дзержинском. Проживают они и в посёлке М. Горького (Советский район), а также в районах области.
В послевоенный период численность цыган возросла и в 1989 г. составила 35 тыс. человек, а в 1999 г. — до 80 тыс. человек. В 2019 г. на территории региона проживало до 30 тыс. цыган. Более 90% из них — христиане, но есть католики и мусульмане.
Оседлые цыгане успешно осваивают кузнечное и ювелирное дело, коневодство. И, конечно, цыгане — люди творческие: в Волгограде и области успешно выступают коллективы «Ромалэ», Gypsy, «Изумруд» и другие.