8 апреля можно поздравлять с праздником представителей народа-странника?

Эта дата была утверждена в 1971 г. на Всемирном конгрессе цыган, проходившем в окрестностях Лондона. Тогда итогом встречи представителей цыганских общин из 30 стран мира стало создание Международного союза цыган. Участники конгресса признали цыган (самоназвание — рома) нацией, которая не подчиняется какой-либо территории, поскольку её представители постоянно странствуют. У цыган появились гимн и флаг, стал создаваться единый язык для 80 этнических групп, образующих народ. А в 2000 г. цыгане были официально объявлены внетерриториальной нацией.