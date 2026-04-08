Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатное лечение варикоза лазером стало доступно в нижегородской поликлинике

Вмешательство проводят под местной анестезией.

Источник: Живем в Нижнем

Поликлиника № 5 в Нижнем Новгороде приглашает пациентов на бесплатное лечение варикоза лазером. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Малоинвазивные вмешательства проводят под местной анестезией и без разрезов. Нижегородцев отбирают на лазерное лечение в хирургическом отделении больницы № 5. Прием открывают по средам и пятницам в 13:00.

Уточняется, что по полису ОМС бесплатная операция доступна для всех жителей региона.

Ранее мы писали, что вакцина от рака будет доступна нижегородцам бесплатно по полису ОМС. Препараты создаются на основе генетического анализа опухоли определенного пациента.