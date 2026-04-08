Бесплатное лечение варикоза лазером стало доступно в нижегородской поликлинике

Поликлиника № 5 в Нижнем Новгороде приглашает пациентов на бесплатное лечение варикоза лазером. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Малоинвазивные вмешательства проводят под местной анестезией и без разрезов. Нижегородцев отбирают на лазерное лечение в хирургическом отделении больницы № 5. Прием открывают по средам и пятницам в 13:00.
Уточняется, что по полису ОМС бесплатная операция доступна для всех жителей региона.
