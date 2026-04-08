В Пермском крае у нетрезвых водителей конфисковали 342 автомобиля

За прошедший год в Прикамье любители пьяного вождения лишились 342 автомобилей и более 41 млн рублей в виде взысканных штрафов, сообщает ФССП по Пермскому краю.
Тем не менее, число исполнительных производств о взыскании штрафов за нетрезвую езду снизилось на 22% по сравнению с 2024 годом. В рамках 60 дел судебные приставы арестовали имущество должников на сумму свыше 2,3 млн рублей, а 759 нарушителям временно запретили выезд из России. Чаще всего штрафы за пьяное вождение получают жители Свердловского и Пермского районов и Кунгура.
Всего за отчетный период с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, взыскано более 41 млн рублей. При этом повторное нарушение уже уголовно наказуемо: в 2025 году за нетрезвое вождение конфисковали 342 автомобиля. Больше всего таких случаев отмечается в Березниках, Соликамске и Очере.