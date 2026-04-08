Сколько стоит проведение ЭКО для пар в Казахстане

По словам Вячеслава Локшина, в Казахстане квотные программы выполняются с 2010 года. «Мы начали тогда со 100 программ, и к 2020 году их было почти 1200. Но после обращения к президенту страны программа, которую он инициировал, позволила увеличить число квот в 7 раз. Сегодня 7 тысяч квот выполняется в Казахстане. Всего мы делаем примерно в стране около 20 тысяч программ, включая суррогатное материнство, донорство, программы для женщин старшего возраста. И этого на сегодняшний день вполне достаточно, потому что есть ограничения по уровню резерва яичников, число фолликулов должно быть определенное, то есть мы должны давать среднюю результативность», — сообщил спикер на брифинге в РСК.
Он добавил, что стоимость программы ЭКО в Казахстане дешевле, чем во многих, даже соседних, странах. «Это примерно 1,3 млн тенге. От 1,3 млн до 2 млн тенге, в зависимости от того, какие процедуры мы делаем. Если с генетической диагностикой, это примерно 2 млн тенге — это примерно 4 тысячи долларов. Такая программа, скажем, в Европе стоит порядка 15−17 тысяч долларов, в США — 25−30 тысяч долларов, в соседних странах тоже значительно дороже. И квота покрывает практически всю программу, кроме криоконсервации, включая медикаменты. Надо сказать, что даже в некоторых европейских странах оплачивается только сама процедура, не включая медикаменты, стоимость которых составляет у нас примерно 500−600 тысяч тенге», — добавил Вячеслав Локшин.