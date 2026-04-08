Сколько стоит проведение ЭКО для пар в Казахстане

По словам Вячеслава Локшина, в Казахстане квотные программы выполняются с 2010 года. «Мы начали тогда со 100 программ, и к 2020 году их было почти 1200. Но после обращения к президенту страны программа, которую он инициировал, позволила увеличить число квот в 7 раз. Сегодня 7 тысяч квот выполняется в Казахстане. Всего мы делаем примерно в стране около 20 тысяч программ, включая суррогатное материнство, донорство, программы для женщин старшего возраста. И этого на сегодняшний день вполне достаточно, потому что есть ограничения по уровню резерва яичников, число фолликулов должно быть определенное, то есть мы должны давать среднюю результативность», — сообщил спикер на брифинге в РСК.