В Казахстане будут усыплять бродячих животных

АСТАНА, 8 апр — Sputnik. Мажилис Казахстана одобрил изменения и дополнения в закон «Об ответственном обращении с животными».
Документ предусматривает обязательную передачу отловленных животных в пункты временного содержания, чтобы исключить их повторный выпуск. Также исключается норма о вакцинации бродячих животных за счет государственного бюджета.
«Предусматривается регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии в целях защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний. Эти функции закрепляются за местными исполнительными органами по отлову животных, полномочия которых расширяются», — сообщает мажилис.
Также закон вводит обязательное чипирование животных, разводить их можно только при наличии регистрации.
Отдельно закрепляется право общественного контроля — представители общественности смогут посещать приюты и пункты временного содержания животных.