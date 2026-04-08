В Назаровском округе после капитального ремонта открылась школа

Обновление стало возможным благодаря муниципальному комплексному проекту развития — механизму, при котором бизнес инвестирует в производство и создаёт рабочие места, а государство вкладывает в инфраструктуру села. В Назаровском округе инвестор ЗАО «Назаровское» вложил 1,8 млрд рублей в модернизацию коровника на 1200 голов: реконструировал здания, заменил кровлю, установил доильных роботов, построил крытый сеновал. В итоге создали 40 новых рабочих мест. В ответ из бюджета на капитальный ремонт школы направили более 70 млн рублей. Полностью обновили кровлю и фасад, заменили инженерные системы, отремонтировали классы, столовую, зоны для мероприятий и отдыха. Оборудовали доступную среду и оснастили учебные кабинеты. «Нас впечатлили сами классы — красивые. Стало гораздо комфортнее. Особенно понравилась обновлённая столовая», — поделились школьники. «В крае 28 подобных проектов. Но таких комплексных и практически единовременных преобразований в селе, как здесь, — нигде не было. Этим нужно гордиться, но останавливаться нельзя», — отметила заместитель министра экономики и регионального развития Светлана Сидельникова. Также по муниципальному комплексном проекту развития в селе появилась спортивная площадка, отремонтировали Дом культуры и дорогу в центре. Школу в Павловке обновили в рамках госпрограммы «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления» и муниципального комплексного проекта развития (МКПР). Аналогичные проекты реализованы в Шушенском, Канском и Идринско-Краснотуранском округах. В планах на этот год — капитальные ремонты детского сада в Павловке, школы в с. Устьянске Абанского округа и здания для дошкольных групп в с. Березовском Курагинского округа.