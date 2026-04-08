Продукцию из Башкирии будут продавать в розничных магазинах Китая

Предварительная договоренность о закупке продукции компании «Пищепром» из Республики Башкортостан крупными розничными сетями Китая была достигнута в ходе деловой миссии на выставке CHINA FOOD & DRINKS FAIR. Такая работа ведется по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона.
Во время переговоров компания «Пищепром» подтвердила намерения китайских партнеров заключить контракты на поставку широкого ассортимента продукции, включая борщ, кетчуп и протертые ягоды. Особый интерес к продукции проявил дистрибьютор из провинции Аньхой, который предполагает вывод товаров башкирского производителя на электронную платформу JD.com и их реализацию в регионах Сычуань, Аньхой и Гуандун. Кроме того, высокий интерес со стороны иностранных покупателей был отмечен к продукции предпринимателя Халила Султанова.
«Безусловно, развитие сотрудничества в сфере продовольствия — наша стратегическая задача. Выставка в Чэнду это подтвердила: компания “Пищепром” провела десять предметных встреч с представителями трех крупных торговых сетей Пекина, провинций Юньнань и Шанхай, а также дистрибьюторами из провинций Фуцзянь и Аньхой. Уже достигнута договоренность о закупках продукции для розничных магазинов Китая», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.