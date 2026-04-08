Названы самые дефицитные вакансии на Кубани. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Список дефицитных профессий в регионе за год сократился на 78% — с 18 до четырех. На рынке труда не хватает врачей, агентов по недвижимости главврачей, дворников.
Из рейтинга дефицитных профессий ушли токари, продавцы-консультанты, фармацевты, слесари, медсестры, ветеринары, повара, электромонтажники, уборщики и зоотехники. Вместе с тем на рынке труда отмечают высокую конкуренцию за рабочие места в творческих и массовых профессиях.
В десятку самых востребованных специалистов в Краснодарском крае в начале 2026 года вошли менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, врачи, повара, бухгалтеры, водители, курьеры, разнорабочие, агенты по недвижимости и администраторы.