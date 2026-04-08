В Симферополе перенесут остановку пригородных маршрутов

«С 13 апреля конечная остановка пригородных маршрутов № 291 −23 “Симферополь — Журавлевка”, № 439−23 “Симферополь — Сумское”, № 456−23 “Симферополь — Шафранное”, № 459−23 “Симферополь — Школьное” и № 484−23 “Симферополь — Колодезное” будет перенесена с остановочного пункта “Медуниверситет” на остановочный пункт “Железнодорожный вокзал (Пригородная)” (напротив памятника В. И. Ленина)», — рассказали в «Крымтроллейбус».
На госпредприятии отметили, что остановки переносят с целью оптимизации движения общественного транспорта в загруженных частях города, повышения пропускной способности выделенной полосы на бульваре Ленина и удобства пассажиров.
Ранее сообщалось, что 30 городских автобусов большого класса приобретены в рамках госпрограммы для эксплуатации по маршрутам регулярных перевозок в Симферополе и Керчи. Также в планах на 2026−2028 годы в рамках Соглашения между правительством Москвы и Совмином РК предусмотрена закупка автобусов большого и среднего класса.