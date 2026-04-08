В Красноярске хирурги прооперировали пациентку с редким синдромом Уилки

В Красноярске врачи межрайонной клинической больницы № 20 имени И. С. Берзона прооперировали 49-летнюю пациентку с редким заболеванием — синдромом Уилки. В мировой медицинской практике описано около 500 таких случаев. Женщина долгое время испытывала серьезные проблемы с питанием и значительно потеряла вес. Для лечения хирурги выбрали щадящий метод — модифицированную операцию Стронга в сочетании со скелетированием и изменением угла артерии. Такой подход позволил снизить травматичность вмешательства и сохранить естественную анатомию. Уже на третьи сутки пациентка смогла самостоятельно принимать пищу без болей, а на десятые сутки была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Заведующий отделением Александр Толстиков отметил, что состояние женщины серьезно влияло на качество жизни, поэтому было важно выбрать наименее травматичный способ лечения. По его словам, результат операции превзошел ожидания. Высокотехнологичная медицинская помощь в регионе развивается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — отметили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.