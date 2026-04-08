В Сочи состоится международный форум гостеприимства «Кухня без границ»

Международный форум гостеприимства «Кухня без границ» пройдет с 15 по 27 апреля в Сочи в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
В ходе форума состоятся конкурсы среди предприятий общепита под названием «Место, где вкусно». Молодежь, задействованная в сфере обслуживания, может принять участие в конкурсе «Стол как произведение искусства». Для женщин предусмотрен конкурс «Королева вкуса». Семейные пары будут соревноваться друг с другом и поделятся опытом в конкурсе «Готовим вместе». Также выберут и наградят лучших фотографов и видеографов по итогам конкурса «Кулинарные шедевры».
«За время своего существования “Кухня без границ” объединила тысячи предпринимателей, рестораторов, кулинаров, специалистов из сферы обслуживания и просто людей, ценителей вкусной и здоровой пищи. Проведение таких мероприятий стимулирует здоровую конкуренцию и подстегивает развитие индустрии гостеприимства. Мы видим интерес туристов к национальным блюдам, и Сочи в этом плане может предложить самый широкий спектр выбора, так как на территории курорта проживает более 120 представителей различных национальностей», — отметил заместитель главы Сочи Сергей Сомко.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.