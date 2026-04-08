Дятлова: соседей «падающего дома» на Московском проспекте начинают расселять

Речь о расселении дома № 70 зашла ещё в 2015 году, тогда же его признали аварийным. Весной 2021 года власти сообщали, что здание, скорее всего, придется демонтировать вместе с соседним 68-м домом. Позже от этой идеи отказались. В конце 2022 года в администрации Калининграда заявили, что рассчитывают на помощь областного фонда капремонта в решении проблемы сноса. Предполагалось, что в рамках ремонта фасадов, который планировали начать в 2023 году, специалисты «отделят» балконы. Демонтировать их, как утверждали чиновники, не удалось из-за позиции жильцов дома № 68, которых пришлось бы отселить на время работ.