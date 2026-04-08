Трамп заявил о почти согласованной сделке с Ираном из 15 пунктов

В свою очередь, Высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о планах начать переговоры с США 10 апреля в Исламабаде. Как отмечает Франс Пресс, на фоне обсуждений сохраняется неопределённость вокруг ситуации в Ормузском проливе. При этом Трамп не уточнил, вернётся ли к прежним угрозам в случае срыва сделки. Ожидается, что одним из ключевых вопросов переговоров станет иранская программа по обогащению урана.