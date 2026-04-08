Нижегородское агентство «ОКА» рассказало переселенцам о медицинской помощи в РФ

31 марта нижегородское агентство «ОКА» провело встречу с переселенцами, чтобы рассказать об особенностях медицинской системы в России. Иностранцы узнали, как получить медпомощь в Нижегородской области. Об этом изданию «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе агентства.
Переселенцев интересовало, берется ли плата за вызов скорой помощи, можно ли идти в любую больницу или нужно учитывать специализацию медучреждения. Также иностранцы хотели знать, можно ли в экстренных ситуациях самому выбирать госпиталь. Замдиректора ГКУ НО «Центр медицинской инспекции» Андрей Архипов пояснил иностранцам, что скорая помощь в России бесплатная даже при отсутствии полиса.
«А выбор госпиталя в экстренной ситуации — это компетенция врача скорой, он решает, куда направить, исходя из профиля стационара и тяжести состояния пациента», — пояснил Андрей Архипов.
Переселенцев также удивил тот факт, что в РФ можно вызвать врача на дом. Медики обслуживают конкретные адреса, но пациент вправе выбрать другого специалиста, если участковый его не устраивает. Также иностранцам объяснили разницу между поликлиникой и больницей и рассказали о стационаре.
Отдельное внимание было уделено полисам ОМС: переселенцы узнали, в какие сроки они действуют и когда их нужно переоформлять. Также иностранцам пояснили, какую еще медицинскую помощь можно получить бесплатно, а за что следует платить — к примеру, косметологию и бьюти-услуги.
«Страх остаться без медпомощи — один из самых острых при переезде. Переселенцы не знают, куда идти и кому звонить. Именно для это у нас есть консьерж-сервис: отвечаем на любые вопросы, и, беря человека за руку, направляем туда, куда нужно», — объяснил глава агентства «ОКА» Якоб Пиннекер.
