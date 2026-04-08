Sony Pictures предупредила об увольнении сотен сотрудников

Компания Sony Pictures Entertainment планирует сократить штат на несколько сотен человек. Увольнения затронут телевизионные, корпоративные и киноподразделения, сообщает Variety со ссылкой на источники в компании.
«Мы сокращаем штат в некоторых областях, одновременно увеличивая внимание и инвестиции в другие, наиболее важные для нашего будущего. Это означает, что некоторые из наших коллег покинут компанию», — говорится в служебной записке гендиректора Sony Pictures Entertainment Рави Ахуджа, которую опубликовала газета.
Как сообщили Variety источники в компании, увольнения затронут несколько сотен человек из 12 тыс. сотрудников организации по всему миру. Сокращения уже начались и продолжатся в ближайшие месяцы.
Решение продиктовано не экономией, а стратегическим ростом в новых направлениях, рассказали источники. Sony планирует расширение бренда и хочет сделать упор на игровых шоу, аниме, интерактивных проектах и контенте для площадок, в том числе YouTube. Кроме того, компания хочет усилить взаимосвязь с экосистемой Sony Group и выпускать больше адаптаций видеоигр.
Ахуджа сменил на посту ушедшего на пенсию гендиректора компании Тони Винчекерру. Как пишет Variety, под руководством Ахуджи Sony заполучила интеллектуальные права на персонажей из комиксов и мультфильмов про Чарли Брауна и его собаку Снупи.
Компания также стала уделять приоритетное внимание экранизациям популярных видеоигр для консоли PlayStation: сериалы «Последние из нас» для HBO и предстоящий «Бог войны» для Amazon. Кроме того, компания расширяет свои популярные телевизионные и киновселенные, включая телеадаптацию серии комиксов «Пацаны».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.