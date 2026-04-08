«Чуждо традициям»: Энрике Иглесиасу могут запретить целовать казахстанок на сцене

Минкультуры Казахстана пригрозило проверкой шоу Энрике Иглесиаса на предмет соответствия национальным традициям и законодательству. Поводом для обсуждения стали знаменитые поцелуи артиста с фанатками, которые являются частью его концертной программы.

Источник: Курсив

Вице-министр культуры Канат Искаков в кулуарах мажилиса заявил, что ведомство проконтролирует соблюдение этических норм во время концерта.

«Мы обязательно переговорим с нашими коллегами на предмет того, чтобы не было действий, которые нарушают наше законодательство. Более того, они чужды нашим традициям, чужды нашей культуре и субкультуре», — подчеркнул Искаков.

Чиновник признался, что не следит за творчеством испанского певца, но отметил, что на сцене должны соблюдаться не только законы, но и моральные нормы общества.

«У нас же есть не только законодательство, у нас этические, моральные нормы, которые не соответствуют нашей традиции, нашей культуре», — добавил он.

Ранее «Курсив» писал, что концерты Энрике Иглесиаса пройдут в Алматы и Астане осенью 2026 года. Он выступит 3 сентября на стадионе «Астана Арена» и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.