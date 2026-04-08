Сообщения о магнитной буре на Земле опровергли

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Магнитные бури ближайшие двое суток на Земле не ожидаются, магнитное поле будет в спокойном состоянии. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в среду Землю накроет магнитная буря.
«Сегодня и завтра магнитное поле [Земли] ожидается полностью спокойным. В целом такого рода “прогнозы” без особых причин и с плохо понятными источниками периодически возникают и даже порой подхватываются СМИ. В данном случае мне даже трудно понять, откуда эта информация. Могу лишь ее опровергнуть», — сказал Богачев.
По словам ученого, в настоящее время есть вероятность слабой магнитной бури 10 апреля. Она составляет «чуть более 50%», уточнил он.