Сообщения о магнитной буре на Земле опровергли

Ученый Сергей Богачев отметил, что магнитное поле Земли 8 и 9 апреля ожидается полностью спокойным.

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Магнитные бури ближайшие двое суток на Земле не ожидаются, магнитное поле будет в спокойном состоянии. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в среду Землю накроет магнитная буря.

«Сегодня и завтра магнитное поле [Земли] ожидается полностью спокойным. В целом такого рода “прогнозы” без особых причин и с плохо понятными источниками периодически возникают и даже порой подхватываются СМИ. В данном случае мне даже трудно понять, откуда эта информация. Могу лишь ее опровергнуть», — сказал Богачев.

По словам ученого, в настоящее время есть вероятность слабой магнитной бури 10 апреля. Она составляет «чуть более 50%», уточнил он.