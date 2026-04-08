Проект «Сны Сибири» получил Гран-при премии «Серебряный лучник»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Иммерсивный выставочный проект «Сны Сибири» стал победителем XXIX сезона Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Проект получил Гран-при в номинации «Лучший региональный проект».
Проект реализован Фондом развития науки и культуры «Таволга» при поддержке Министерства культуры России в рамках нацпроекта «Культура». Он объединил историю, археологию и современные экспозиционные технологии, представив культурное наследие Приуралья, Сибири и Дальнего Востока.
С 2022 по 2026 год выставка была показана в Москве, Владивостоке, Иркутске, Новосибирске. В Красноярске проект проходил сразу на двух площадках — в музейном центре «Площадь Мира» и Красноярском художественном музее.
В экспозицию вошли археологические находки из 26 музеев страны и более 200 работ современных художников Западной и Восточной Сибири. Среди них — скульптуры Даши Намдакова, в которых переосмыслены мотивы искусства коренных народов региона.
По данным краевого министерства культуры, в Красноярске выставку посетили почти 66 тысяч человек.