Контроль за управляющими компаниями хотят ужесточить в Красноярском крае

Инициативу разработал комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.

Законодательное Собрание Красноярского края готовит обращение в Госдуму с предложением ужесточить цифровой контроль за работой УК в сфере ЖКХ. Инициативу разработал комитет по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС.

Как отметил председатель комитета Алексей Кулеш, навести порядок в отрасли невозможно без полной финансовой прозрачности и неотвратимости наказания для управляющих организаций.

Его заместитель Елена Пензина добавила, что жалобы жителей свидетельствуют о системной проблеме: работа УК остаётся непрозрачной, а механизмы защиты прав собственников зачастую не работают. Люди не понимают, из чего складывается стоимость услуг и не могут проконтролировать расходы на ремонт.

Депутаты предлагают закрепить обязательный перечень документов для размещения в ГИС ЖКХ, ввести прозрачный учёт движения средств и усилить ответственность за нарушения. Особое внимание — борьбе с подделкой протоколов собраний и внедрению цифровой верификации решений, в том числе через портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае готовятся к единому дню голосования 20 сентября.