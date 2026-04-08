Отопление в Волжском выключат позже всех в Волгоградской области

Власти города Волжского определились с датой окончания отопительного сезона 2025−2026. Отключат батареи там позже всех в Волгоградской области. Отопление выключат только 15 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление администрации города.
Согласно документу, завершить отопительный сезон в волжском должны 15.04.2026 года «в целях рационального и энергоресурсоэффективного пользования системой теплоснабжения». С этого дня котельные будут подавать только горячую воду для бытовых нужд. Также начнется подготовка к следующему отопительному сезону.
Напомним, в Камышине и Михайловке отопление выключили с начала апреля. Власти Волгограда завершили отопительный сезон с 6 апреля.
