Отопление в Волжском выключат позже всех в Волгоградской области

Отопительный сезон 2026 в Волжском завершится 15 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Власти города Волжского определились с датой окончания отопительного сезона 2025−2026. Отключат батареи там позже всех в Волгоградской области. Отопление выключат только 15 апреля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованное постановление администрации города.

Согласно документу, завершить отопительный сезон в волжском должны 15.04.2026 года «в целях рационального и энергоресурсоэффективного пользования системой теплоснабжения». С этого дня котельные будут подавать только горячую воду для бытовых нужд. Также начнется подготовка к следующему отопительному сезону.

Напомним, в Камышине и Михайловке отопление выключили с начала апреля. Власти Волгограда завершили отопительный сезон с 6 апреля.

