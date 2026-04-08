Суд обязал отремонтировать канализацию в селе Дружино под Омском

Прокуратура через суд добилась ремонта изношенного участка напорного коллектора.

Источник: Комсомольская правда

Суд обязал администрацию Омского района провести ремонт наиболее изношенного участка сети напорной канализации протяженностью 1,7 километра в селе Дружино, сообщает прокуратура региона.

Проверка по обращениям жителей и публикациям в СМИ установила длительное непринятие мер по ликвидации аварийных ситуаций на напорном канализационном коллекторе. Ресурсоснабжающая организация, обслуживающая сети водоотведения, не обеспечила своевременный ремонт, что привело к изливу сточных вод на поверхность.

В целях устранения нарушений прокуратура вносила представления должностным лицам в 2025 году. Однако проведенная в январе 2026 года контрольная проверка показала, что сети водоотведения в надлежащее состояние не приведены. Выявлен излив вблизи ранее отремонтированного участка напорного коллектора.

Ввиду непринятия действенных мер прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении выполнить ремонт, обеспечивающий безаварийную работу канализационной системы. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал ответчика провести восстановительные работы.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение. Санкция статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических требований предусматривает административную ответственность в виде штрафа.