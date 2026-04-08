Орнитологи Прикамья с начала мониторинга в марте нашли только одного филина

Пермские орнитологи подвели первые итоги мониторинга популяции филина на территории региона. Команда ученых ПГНИУ победила в конкурсе проектов Президентского фонда природы. Они приступили к установлению причин и оценке масштабов сокращения популяции самого крупного предстaвителя отрядa cовообразных.
В марте орнитологи начали работу по обследованию мест обитания филина на 17 точках восьми муниципальных округов Прикамья — Карагайском, Ильинском, Кишертском, Ординском, Бардымском, Кунгурском, Чусовском и Чердынском. Они обследовали ранее известные места гнездования филина. Первые результаты учета подтвердили сложившуюся тенденцию сокращения численности их популяции.
«К сожалению, обнаружен филин был только на одном из обследованных мест. Такая картина может быть отражением естественного недоучета при применении этого метода мониторинга. Поэтому учеты будут проводиться повторно», — отметили орнитологи.
В краевом Минобре напомнили, что для изучения лимитирующих факторов гнездовой жизни филина применяют искусственные ниши с фотоловушками и системами видеонаблюдения. Такой подход позволит получать новые сведения о гнездовой биологии без причинения птицам беспокойства.