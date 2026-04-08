Таганрогский залив очистили от браконьерских ловушек

Донские правоохранители очистили Таганрогский залив от браконьерских ловушек и вернули в среду обитания более 360 рыб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
В ходе реализации оперативно-профилактической операции «Путина — 2026» в очередном рейде правоохранители задействовали 15 плавсредств. Полицейские провели рейд с использованием БПЛА — с воздуха удалось быстрее найти места, где спрятаны браконьерские ловушки.
В итоге из реки изъяли более двух километров сетей и свыше 4,5 тыс. самоловных крючьев, которые использовали для незаконной ловли осетровых. Из этих ловушек спасли и выпустили обратно в водоём более 360 рыб. Среди них — восемь русских осетров, занесённых в Красную книгу РФ. По предварительным оценкам, благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить ущерб на сумму не менее двух млн рублей.
«По выявленным фактам дознавателями полиции возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Правоохранители устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.