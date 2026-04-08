Белорусы смогут предсказывать магнитные бури — вот когда. Подробности приводит БелТА.
По словам заместителя начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Ивана Бучи, реализуется союзная программа «Комплекс СГ». В рамках нее создается три малых космических аппарата: два аппарата делает Россия, один — Беларусь.
— Создание данных аппаратов заканчивается в 2026 году. Запуск мы планируем в 2027 году, — отметил замначальника.
Директор предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Сергей Золотой обратил внимание на установку двух приборов для исследования околоземного пространства на белорусском аппарате. Речь идет про зондировщик и прибор для регистрации заряженных частиц, которые направлены к Земле.
Золотой отметил, что это не только вспышки на Солнце, но также жесткое космическое излучение. Он назвал источником магнитной бури именно вспышку на Солнце:
— С момента вспышки это жесткое излучение достигает Земли в течение нескольких часов, а магнитная буря развивается в течение нескольких суток. Соответственно, имея такой регистратор, мы сможем уже на начальной стадии предсказывать эту магнитную бурю и дальше ее мониторить, моделировать ее развитие.
Директор предприятия сообщил и о запуске в космическое пространство в 2025 году двух белорусских космических аппаратов, которые разработаны Национальной академией наук. На одном их них установлена аппаратура для зондирования ионосферы белорусского производства.
Указанный аппарат, поясняет Сергей Золотой, будет зондировать состояние ионосферы. После этого на Земле будет строиться трехмерная модель, которая и будет использована для прогнозирования развития магнитных бурь.