Бесплатное лечение варикоза стало доступно для нижегородцев

Городская клиническая больница № 5 Нижнего Новгорода приглашает нижегородцев на бесплатное лечение варикоза с помощью лазера. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
«С апреля пятая больница в Нижнем Новгороде начала выполнять лазерные малоинвазивные вмешательства при варикозной болезни вен нижних конечностей. Все проходит под местной анестезией, без разрезов», — говорится в сообщении.
Отбор на бесплатное лечение проводится в хирургическом приемном отделении больницы по средам и пятницам в 13:00. Операции по полису ОМС доступны для всех жителей Нижегородской области.
