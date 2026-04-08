Запуск нового автобусного маршрута в Калининграде перенесли на май

Как сообщалось ранее, новый автобусный маршрут № 22 свяжет микрорайон Александра Космодемьянского с Сельмой и фактически будет заменой маршрута № 70. Нововведение призвано снизить долю маршрутов, обслуживаемых автобусами малого класса. Автобус, как ожидается, будет следовать от дворца спорта «Янтарный» до остановки «Силикатный завод» (маршрутка № 70 ходит до ул. Тихоокеанской). От идеи запустить в район Космодемьянского троллейбусы власти отказались. Изначально запустить маршрут № 22 планировали 1 февраля 2026 года. Затем срок перенесли на апрель.