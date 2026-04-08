В Новосибирской области зафиксированы десятки подтоплений дорог

В Новосибирской области к 8 апреля зарегистрировали 54 случая подтопления дорог. Об этом сообщили в территориальном управлении автодорог. Часть проблемных участков уже удалось привести в порядок — ликвидировано 22 случая.

Источник: Сиб.фм

На данный момент движение ограничено на семи дорогах. Подтопления отмечены сразу в нескольких районах, включая Коченевский, Татарский, Усть-Таркский, Карасукский, Краснозерский, Баганский и другие территории региона.

По данным дорожных служб, наиболее сложная обстановка сохраняется в ряде районов, где вода выходит на проезжую часть и обочины. В отдельных местах зафиксированы размывы покрытия, что создаёт дополнительные риски для водителей.

Специалисты продолжают круглосуточно следить за ситуацией и принимают меры, чтобы обеспечить безопасность движения и минимизировать последствия паводка.