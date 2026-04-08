В Адыгее пройдет Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» состоится 18 апреля в Республике Адыгее. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Учеников 9−11-х классов и их родителей приглашают посетить медицинский кластер «ПрофиМед» на базе Политехнического колледжа и образовательный центр индустрии туризма и сферы услуг на базе Майкопского государственного гуманитарно‑технического колледжа. В программе мероприятия — мастер‑классы от опытных наставников, профессиональные пробы, позволяющие «примерить» специальность на себя, воркшопы с решением реальных кейсов и встречи с опорными работодателями кластеров.
Участники смогут напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать о востребованных профессиях, перспективах трудоустройства и возможностях карьерного роста в Адыгее. Глава региона Мурат Кумпилов называет федеральный проект «Профессионалитет» ключевым драйвером подготовки кадров под запросы экономики республики. Проект обеспечивает связь колледжей с работодателями, профориентацию для 60% школьников и уже выпустил первых специалистов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.