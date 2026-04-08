Финансовые компании хотят обязать перейти в Aitu вместо WhatsApp

По словам собеседников издания, в марте 2026 года одна из лоббистских организаций финансового сектора провела встречу со страховыми и брокерскими компаниями, чтобы обсудить письмо Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В нем регулятор предлагает обязательное использование приложения Aitu для защиты персональных данных казахстанцев.
Как сообщили источники, в письме АРРФР сослалось на поручение администрации президента и отметило, что исключение делается только для банковской экосистемы.
Как отреагировали участники рынка.
По данным Bloomberg, инициатива регулятора вызвала недовольство у участников рынка. Представители отрасли обеспокоены небольшим числом пользователей Aitu, ограниченными возможностями приложения, высокими расходами на подключение, вопросами безопасности данных и отсутствием четких правил передачи персональной и финансовой информации через такие платформы.
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка не ответили на запрос Bloomberg, а Ассоциация финансистов Казахстана отказалась от комментариев.
Напомним, в августе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать перевод коммуникаций, содержащих персональные данные, в приложение Aitu.
«Попытки увеличить использование Aitu, вероятно, продиктованы стремлением правительства играть ведущую роль в развитии суверенных технологий», — считает старший аналитик по Восточной Европе и Центральной Азии компании Verisk Maplecroft Марио Бикарски.
По его словам, это позволит не только ограничить конкуренцию со стороны иностранных компаний, но и даст государству доступ к ценным данным о поведении граждан.
Приложение Aitu было запущено в 2018 году как мессенджер, однако позже в него добавили функции платежей, медиасервисов и отдельных госуслуг. Разработчиком выступает казахстанская компания BTS Digital. По данным компании, в марте число активных пользователей приложения превышало 1 млн в месяц.
Хотя Aitu не является государственным сервисом, BTS Digital связана с «Казахтелекомом», контрольный пакет которой принадлежит фонду «Самрук-Казына».
В компании сообщили, что сейчас рассматриваются варианты использования Aitu в разных сферах, в том числе в финансовом секторе. Однако для этого потребуется дополнительная юридическая, техническая и нормативная подготовка.
«Потенциал для выполнения такой функции существует, однако практическая реализация должна происходить поэтапно и при полном соблюдении требований информационной безопасности и защиты персональных данных», — подчеркнули в компании.
По словам Бикарски, создание единого суперприложения может повысить риски кибератак и утечек данных. Одновременно это даст государству больше контроля над экономикой, финансовой системой и дополнительные инструменты для выявления нарушений.
Как отмечает Bloomberg, планы Казахстана по переводу пользователей на отечественный сервис отражают более широкий тренд отказа от международных приложений, который наблюдается в таких странах, как Китай и Россия.
Китай более десяти лет назад внедрил универсальную модель приложения для общения, платежей и повседневных сервисов с помощью WeChat. В России власти в последнее время продвигают среди банков и СМИ использование суперприложения Max.