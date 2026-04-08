Высокую активностей клещей ожидают в России в этом году

Большое количество клещей в нынешнем сезоне прогнозируют в России. По словам экспертов, причина тому — обильные снегопады, прошедшие минувшей зимой, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Издание цитирует российского врача, который объясняет, что большой снежный покров смог защитить популяцию от вымерзания, а потому в России активность клещей весной и летом прогнозируется довольно высокой.
Между тем, в Хабаровском крае иксодовые уже пробудились. Первые случаи обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировали уже в конце марта. В связи с этим, необходимо помнить, что эти членистоногие являются переносчиками возбудителей опасных инфекций: клещевого вирусного энцефалита, боррелиоза, клещевого риккетсиоза и других.
При этом заразиться клещевым энцефалитом могут даже те, кто не выезжает на природу, ведь клещи присасываются не только за чертой города. Также домой их могут принести животные после прогулки, а также занести членистоногое можно в принесенных из леса ветках, букетах, вениках.
— Самый безопасный и эффективный способ защиты — вакцинация. Для полного формирования стойкого полноценного барьера против вирусного клещевого энцефалита следует привиться по полной схеме — три прививки с интервалами. Первую и вторую прививки предпочтительно проводить в зимние или весенние месяцы, чтобы к маю месяцу иметь достаточный иммунитет. После законченного курса вакцинации для поддержания иммунитета проводится ревакцинация одной прививкой раз в три года, — информируют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».
Проводят вакцинацию и детям, начиная с года. Поставить прививку можно после консультации с врачом в поликлинике по месту жительства.