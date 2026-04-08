Высокую активностей клещей ожидают в России в этом году

— Самый безопасный и эффективный способ защиты — вакцинация. Для полного формирования стойкого полноценного барьера против вирусного клещевого энцефалита следует привиться по полной схеме — три прививки с интервалами. Первую и вторую прививки предпочтительно проводить в зимние или весенние месяцы, чтобы к маю месяцу иметь достаточный иммунитет. После законченного курса вакцинации для поддержания иммунитета проводится ревакцинация одной прививкой раз в три года, — информируют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае».