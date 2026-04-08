В отсутствие Елены Рыбакиной сборная Казахстана получила небольшой шанс

10—11 апреля в Астане пройдет теннисный матч квалификации Billie Jean King Cup-2026, где сойдутся женские сборные Казахстана и Канады. Как известно, в этом поединке не примет участие вторая ракетка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

И, конечно же, в отсутствие чемпионки австралийского чемпионата 2026 года перспективы у наших теннисисток были не такими уж радужными, так как в составе гостей ранее было объявлено о приезде Виктории Мбоко.

Однако девятый номер WTA в последний момент отказалась от поездки в Казахстан, в связи с чем у хозяек предстоящего матча появились реальные шансы на положительный конечный исход.

Естественно, в предстоящей битве против представительниц Канады основная нагрузка ляжет на одного из лидеров нашей сборной — Юлию Путинцеву, у которой будет первый номер посева.

Но нельзя забывать, что у гостей первой скрипкой в предстоящие дни будет опытная Бьянка Андрееску, 130 ракетка мира и чемпионка US Open-2019.

Бесспорно, именно от ее двух встреч в одиночном разряде будет зависеть судьба всего противостояния. Капитан казахстанской женской дружины Юрий Щукин сейчас в глубоком раздумье, кого же поставить вторым номером в своей команде, где у него несколько кандидатов — Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Аружан Сагандыкова или же Соня Жиенбаева.

Церемония жеребьевки данного матча квалификации Billie Jean King Cup пройдет 9 апреля.

Между тем вопреки разным слухам ветеран и топовый защитник «Манчестер Юнайтед» остается в клубе.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше