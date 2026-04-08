В Красноярске школа заплатит ученику за сломанный во время драки нос

Красноярская прокуратура помогла школьнику получить компенсацию за полученную травму во время драки.

Инцидент произошел в феврале 2025 года в школе № 8 на улице Новосибирская. Установлено, что двое мальчиков решили «по-дружески побороться» друг с другом на перемене, но процесс перерос в настоящую драку, во время которой 15-летний 8-классник с размаху ударил 17-летнего оппонента в нос.

«Однако произошедшее осталось без внимания учителя, который в момент конфликта разговаривал по телефону. У пострадавшего диагностировали перелом костей носа со смещением и отёк. Полученные повреждения были квалифицированы как легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство посчитало, что травма — это последствие отсутствия должного контроля со стороны школы и подало иск о взыскании с учреждения в пользу ученика компенсации в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на то, что представитель школы не согласился с этим, суд удовлетворил требование прокуратуры.

