В ночном пожаре погибла жительница Норильска

Трагедия в Норильске произошла накануне вечером на улице Комсомольская. По невыясненной пока причине загорелась квартира на пятом этаже жилого дома. Четырем нарядам пожарных удалось локализовать, а затем и ликвидировать возгорание на площади 5 квадратных метров. Огнем повреждены домашние вещи и мебель. Во время тушения в квартире была обнаружена погибшая женщина и спасен мужчина. Еще один человек спасен в большом пожаре в Манско-Уярском округе, в селе Шалинское. Пострадавшего госпитализировали. Огнем уничтожены дом, хозпостройки, машина. Пожар случился из-за замыкания проводки. За сутки зарегистрированы 2 пала сухой травы на общей площади 0,17 га в Октябрьском районе Красноярска и на территории Ачинска.