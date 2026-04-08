Семье погибшего 47-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Андрей Владимирович родился 3 декабря 1976 года в Армавире, долгое время жил на Севере, а в 2014 году переехал в село Лиски. Работал водителем и мастером, которого близкие называли человеком с «золотыми руками». Когда сын Андрея Владимировича и его зять отправились добровольцами в зону СВО, глава семейства не смог остаться в стороне и в 2023 году также подписал контракт с Минобороны РФ. В следующем году он погиб при выполнении боевого задания.