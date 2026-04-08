В Калининграде срочно расселят дом на Московском проспекте рядом с аварийной высоткой

Власти Калининграда решили срочно расселять дом № 68 на Московском проспекте рядом с аварийной высоткой. С ней многоэтажка, в которой живут люди, связана балконами. Решение приняли на собрании с собственниками. Как написала в «ВК» глава городской администрации Елена Дятлова, в течение 14 дней эвакуация жителей должна быть завершена.
«Ситуация очень серьезная, но мы не можем бросить один на один с этой бедой наших граждан», — прокомментировала сити-менеджер, отметив, что показания датчиков на аварийной высотке превысили критический уровень раскрытия трещины и оставаться в доме людям с каждым днем становится все опаснее.
«Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнет падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми», — говорит Елена Дятлова.
Уже расселенный дом № 70 нужно разбирать срочно: этаж за этажом, перерезая скрепляющие здания балконы. Жильцам администрация готова предоставить на время работ квартиры в маневренном фонде. Они — в разных районах города.
Деньги на разбор дома № 70 выделят из городского резервного фонда. К работам рассчитывают приступить в октябре. К лету 2027-го жители дома № 68 смогут вернуться в свои квартиры.