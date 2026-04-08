Из Волгограда открывают прямые рейсы в Батуми

Из Волгограда открывается прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы в Батуми появятся в летнем расписании аэропорта Волгоград. Выполнять их с 13 июня 2026 года будет Red Wings, авиакомпания уже открыла продажу билетов. Перелет туда-обратно без багажа на ближайшие даты стоит 18878 рублей, то есть чуть больше 9 тысяч в один конец.
— Полеты будут выполняться на российских самолетах SSJ 100. Время в пути до курорта Аджарии составит 2 часа 35 минут, — сообщает пресс-служба авиакомпании Red Wings.
Летать самолеты будут только по субботам, поэтому отправиться на берег Черного моря придется как минимум на неделю. Как говорят в авиакомпании, Грузия остается одним из самых популярных направлений у российских туристов, теперь самолеты этого перевозчика будут летать в Батуми из 15 городов.
В Батуми стоит поехать не только ради моря, но и чтобы посмотреть известные исторические достопримечательности, православные храмы XIX века, попробовать местную кухню. Также здесь проходит много фестивалей, в том числе музыкальных.