Из Волгограда открывают прямые рейсы в Батуми

Из Волгограда открывается прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы в Батуми появятся в летнем расписании аэропорта Волгоград. Выполнять их с 13 июня 2026 года будет Red Wings, авиакомпания уже открыла продажу билетов. Перелет туда-обратно без багажа на ближайшие даты стоит 18878 рублей, то есть чуть больше 9 тысяч в один конец.