В Воронежской области закончился период «зарплатной гонки». Рынок перешёл к стабильному и предсказуемому росту. Об этом в беседе с vrn.aif.ru рассказала директор платформы онлайн-рекрутинга hh.ru на Юге и в Черноземье Марина Качанова.
«Это естественный этап развития рынка труда — компании теперь фокусируются не на максимальных предложениях, а на комплексной привлекательности условий труда, включая развитие, гибкий график и социальные программы. Такой тренд положительно влияет на рынок: сотрудники получают стабильный рост, работодатели — предсказуемость бюджетирования, а рынок в целом — устойчивость», — считает Марина Качанова.
По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата в Центральном федеральном округе демонстрирует устойчивую, но умеренную динамику: если в марте 2024 года она была 74,9 тыс. рублей, в марте 2025-го — 84,4 тыс. рублей (+13%), а сейчас уже перевалила за 97,7 тыс. рублей (+16%), что уже значительно ниже пиков прошлых лет.