«Торжество торжеств». Священник рассказал о пасхальных днях и ценностях

Великая пятница — самый строгий день поста, когда в центр храма выносится плащаница — ткань, на которой вышито изображение Христа, лежащего во гробе. Все мы преклоняемся перед этим образом. Какими трогательными чертами изображают наши церковные песнопения великую скорбь Матери Божией у креста и у гроба Её Божественного Сына! Вслушаемся внимательнее в неподражаемо-трогательный канон на плач Пресвятой Богородицы, который читается после поклонения Плащанице. Если наше сердце ещё не совсем очерствело, если наша душа ещё способна отзываться на чужую скорбь, мы забудем всё окружающее и в чувстве сокрушения сердечного повергнемся перед крестом Господним и будем плакать вместе с Пречистой Его Матерью.