«Торжество торжеств». Священник рассказал о пасхальных днях и ценностях

В эти весенние дни православные верующие пребывают в ожидании главного для них события года — праздника Пасхи, Светлого Христова Воскресения.
Об этом — наш разговор с настоятелем храма Пресвятой Богородицы р. п. Средняя Ахтуба, протоиереем Олегом Кириченко.
«Такое не забыть».
— В одном из церковных текстов Пасха именуется так: «Праздник из праздников и торжество из торжеств», — говорит отец Олег. — Это главный праздник на Земле для сердца каждого православного человека. Апостол Павел хорошо об этом сказал: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14).
У западных христиан как-то так повелось, что акцент делается на Рождество. А у нас, православных — на Пасхе.
— Многие наши земляки, по сложившейся за много лет традиции, собираются сходить на кладбище, навестить могилки близких…
— Это с советских времён повелось. В храмы ходить в то время возбранялось, это могло привести к серьёзным для человека последствиям. Поэтому тогда наши родители, дедушки, бабушки предпочитали на Пасху побывать на кладбище. С точки зрения церковных канонов это неправильно, так как Светлое Христово Воскресение верующему человеку следует встречать в храме. Но понять, откуда пошёл в своё время обычай посещать на Пасху кладбища, несложно, ведь кладбище даёт нам чувство сопричастности с миром ушедших из жизни людей.
— Какая Пасха Вам запомнилась особенно?
— Та, что была в 2001 году. Тогда, на Центральной набережной Волгограда, только что был восстановлен и открыт храм Иоанна Предтечи.
Этот исторический храм — первый православный в Царицыне, куда приходили во время пребывания в городе цари и великие князья, где был крещён казак-бунтовщик Степан Разин. Восстановлению этого храма предшествовало чудо — случайным образом отыскались чертежи здания в ленинградских архивах. Об этом сообщили владыке Герману, который в своё время служил в Ленинградской епархии. Ему передали чертежи, и стало ясно, что это знак к восстановлению храма.
И вот в 2001 году, на Пасху, во вновь отстроенном храме была отслужена первая Божественная литургия. И совершать её Господь благословил мне, в то время ещё молодому священнику. Всё было в храме свежо и красиво, сам он — невероятно чистый, светлый. И это была необыкновенная, прямо небесная служба, незабываемое чувство радости, которое ощутили все прихожане! Любая Пасхальная служба проходит легко и быстро и дарит необыкновенные ощущения, и всё же эту в восстановленном храме выделяю особо. Это незабываемое воспоминание, которым я безмерно дорожу.
Три грядущих дня.
— Как правильно провести оставшиеся до Пасхи дни?
— 9 апреля будет Великий четверг Страстной недели. В народе его называют Чистым, так как в этот день Господь наш Иисус Христос омывал ноги своим ученикам. В этот же день церковь вспоминает установление главного церковного таинства — таинства Святого Причастия, когда верующие под видимым образом хлеба и вина причащаются святых Христовых Тайн — Тела и Крови Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Все, кто находится в храме, кто соблюдал правила приготовления ко причащению и очистил свою совесть в таинстве Святого Покаяния, в этот день стараются причаститься.
На бытовом уровне принято в Чистый четверг привести в порядок дом и начинать печь к празднику куличи, красить яйца.
Вечером в Великий четверг совершается Служба двенадцати Евангелий.
На ней читают 12 евангельских отрывков, которые рассказывают о беседе Спасителя с учениками на Тайной Вечере, предательстве Иуды, суде первосвященников и Пилата, а затем мучениях и распятии Сына Божия.
Во время чтения страстных Евангелий царит полумрак, а верующие стоят с зажжёнными свечами. Собравшихся как бы окружает тьма Гефсиманской ночи.
Великая пятница — самый строгий день поста, когда в центр храма выносится плащаница — ткань, на которой вышито изображение Христа, лежащего во гробе. Все мы преклоняемся перед этим образом. Какими трогательными чертами изображают наши церковные песнопения великую скорбь Матери Божией у креста и у гроба Её Божественного Сына! Вслушаемся внимательнее в неподражаемо-трогательный канон на плач Пресвятой Богородицы, который читается после поклонения Плащанице. Если наше сердце ещё не совсем очерствело, если наша душа ещё способна отзываться на чужую скорбь, мы забудем всё окружающее и в чувстве сокрушения сердечного повергнемся перед крестом Господним и будем плакать вместе с Пречистой Его Матерью.
Вечером этого же дня совершается служба, которая именуется «погребение». Священнослужители поднимают плащаницу и она, торжественным крестным ходом, обносится вокруг храма. За священниками следуют верующие. Они поют песнопение «Святый Боже». Плащаница вносится в храм, устанавливается посередине храма на небольшом возвышении, украшенном цветами. Таким образом, икона напоминает гроб, в котором лежит умерший Спаситель.
Совершение чина выноса и погребения плащаницы в Великую пятницу имеет не только символическое, но и духовное значение. Именно так священнослужители и верующие вспоминают о страданиях, страстях Христа, которые ему довелось пережить в последние дни своей жизни на земле. Плащаница в этом смысле выступает материальным образом, с помощью которого можно хорошо прочувствовать атмосферу того трагического дня.
Затем следует Великая суббота. Печальный, тихий и прекрасный день, когда Господь наш Иисус Христос телом Своим — во гробе, душою же — в глубинах ада, в преисподних местах земли, куда Он спустился, чтобы проповедовать тем, кто умерли до Его прихода к людям. Оттуда он выводит ветхозаветных праведников и пророков.
В богослужении Великой субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты. Так, во время службы священники под ликующие песнопения меняют чёрные постные облачения на белые.
В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, в этот день к молящимся сходит благодатный огонь. Именно в субботу в храмах начинаются первые освящения яиц, куличей и прочей пасхальной снеди.
— А как проходит Пасхальная служба?
— Она начинается в полночь. С пением праздничной стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити» молящийся народ выходит из храма, обходит его крестным ходом, возвращается затем к его вратам. И здесь, перед закрытыми вратами, священник трижды восклицает: «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» — дружно отвечает ему народ.
Затем распахиваются врата храма. Он весь сияет ярко изнутри, как бы наполненный огнём. В нём зажигается всё, что возможно зажечь. Люди, взволнованные, входят в свой ярко освещённый храм. И начинается праздничная Пасхальная служба.
40 дней поста и 40 — праздника.
— Приходилось слышать, будто празднуется Пасха верующими не один день, а все последующие сорок дней…
— Да, Пасху следует отмечать вплоть до дня, предшествующего Вознесению Господню, — в 2026 г. это 20 мая. Вплоть до этого дня верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» И все эти дни можно печь куличи и угощать ими других.
— Отец Олег, во времена Святой Руси идеалом в обществе было стремление к святости. Затем 70 лет идеалом провозглашалось строительство коммунизма. Потом мы пережили период стремления к материальному успеху. А какой период у нас сейчас?
— Я думаю, что период поклонения материальным ценностям мы ещё пережили не полностью, не до конца. Отмечу также, что и во времена Святой Руси далеко не все люди были такие уж благочестивые и совершенно не грешили. Вспомните хотя бы многочисленные княжеские междоусобицы — люди с молитвой шли один на другого!
Святая Русь — это понятие не этническое, не географическое и не политическое. Это, скорее, понятие духовное. Люди в то время понимали, что за земной жизнью будет для них жизнь другая. Вот в это твёрдо верили все.
Новое, постперестроечное время сломало очень многое в душах людей. Много произошло надрывного и переломного. Для большинства смыслом жизни стал поиск хлеба насущного.
Слава Богу, мы все изменились сейчас, даже если сами этого не замечаем. Мы изменились, изменилось время. Очень большая надежда в наши дни на молодёжь.
Да, она разная — иные мечтают уехать из России, ориентируясь на западные ценности. Но я вижу, что появляется всё больше других молодых людей. Людей, которые хотят чего-то чистого, глубокого, заложенного в идеалах той самой Святой Руси.